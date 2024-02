Het nieuws staat behoorlijk bol van het succes dat Helldivers 2 heet. Dit succes gaat echter ook gepaard met de nodige problemen die spelers ondervinden op het gebied van het vinden van een party of überhaupt de game inkomen, hopend dat er snel een plekje vrijkomt op de overvolle servers.

Ze werken bij Arrowhead Games dag en nacht door om de situatie te verbeteren, maar het ietwat virale succes van Helldivers 2 zorgt ook voor een sneeuwbaleffect: dat meer spelers de game zijn gaan kopen. De CEO van de ontwikkelaar probeert nu zelfs op een verkapte wijze op te roepen dat spelers de game nog even moeten laten liggen.

In een reactie op een fan op X zegt Johan Pilestedt dat “het de moeite waard is” om nog even te wachten op Helldivers 2. Hij erkent dat hij als CEO eigenlijk moet zeggen dat de game zoveel mogelijk winst moet opleveren, maar tegelijkertijd ziet hij ook in dat het voor spelers die net hun zuurverdiende centjes hebben uitgegeven om vervolgens hun game niet te kunnen spelen, net zo pijnlijk is.

“If you have no cash, get it later. While we made a really fun game it’s worth waiting until the servers can support the capacity. I mean, as a CEO I of course want the game to be as profitable as possible, but if you spent yr last $ and got stuck in server queues I’d be [heartbroken]”