In augustus 2023 kondigde Tencent aan dat ze samen met ontwikkelaar Timi Studio Group de bekende franchise Delta Force terug zullen brengen. Veel weten we niet over de shooter, maar het moet als een soort reboot dienen voor de franchise die zijn laatste deel in 2009 zag verschijnen.

Nu heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder. Helaas krijgen we geen in-game footage te zien, want de gehele trailer is CG al geeft dat wel een beetje een indicatie van de toon. Zo is de actie vrij snel en de presentatie oogt wat futuristisch, mede dankzij allerlei geavanceerde snufjes die de soldaten ter beschikking hebben.