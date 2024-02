Een studio die de rechten op zijn eigen gamefranchise in handen krijgt, het heeft iets van een ouder die eindelijk het gezag over zijn eigen kind krijgt toegewezen – al kost het in dit geval best veel geld. Remedy Entertainment heeft de Control IP namelijk voor 17 miljoen euro overgenomen van uitgever 505 Games, dat vanaf 1 januari 2025 geen royalties meer zal verdienen op de franchise.

Concreet betekent dit dat Remedy meer vrijheid heeft voor de ontwikkeling en distributie van Control en Condor. De ontwikkelaar bekijkt momenteel nog intern of ze een nieuwe uitgever als partner gaan zoeken of de uitgave van de titels zelf voor hun rekening zullen nemen. In dit officiële statement wensen ze wel nog 505 Games te bedanken voor de jarenlange samenwerking.

“Having complete ownership over the Control franchise gives us the freedom to decide the best path forward. We will consider our options carefully, knowing that Control is considered an attractive franchise by many partners.”