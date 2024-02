Remedy Entertainment maakt games die goed worden ontvangen door de pers en gamers, maar het zijn geen ongekende kaskrakers. Games van de ontwikkelaar hebben altijd wat tijd nodig, wat blijkt uit de verkoopcijfers van Control. De game uit 2019 heeft nu de 4 miljoen verkochte exemplaren bereikt.

De groei in verkopen van Control is het afgelopen jaar wat toegenomen, want er werden tussen maart 2023 en februari 2024 1 miljoen exemplaren verkocht. In het eerste jaar werden er 1 miljoen stuks verkocht, waarna de groei van 1 naar 3 miljoen iets langer heeft geduurd. Duidelijk is wel dat Control een titel van lange adem is.

Dit volgt op het nieuws dat Alan Wake II het naar verhouding een stuk beter doet, want die game staat inmiddels al op 1,3 miljoen exemplaren. Nu die game uit is, werkt Remedy aan nieuwe games in de Control franchise. Zo is Control 2 in ontwikkeling en er zou aan een coöp spin-off gewerkt worden, die mogelijk FBC: Firebreak heet.