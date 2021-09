Toen bekend werd dat de next-gen upgrade van Control enkel voor bezitters van de Ultimate Edition weggelegd zou zijn, was de wereld te klein. Mensen die Control en diens season pass hadden aangeschaft, kwamen dus niet in aanmerking voor een gratis upgrade, maar nieuwe klanten die een Ultimate Edition voor veertig euro’s aanschaften kregen dus wel een gratis upgrade. Niet zo netjes.

Dat durft 505 Games, de uitgever van Control, inmiddels ook toe te geven. Het probleem zat hem in de verschillende versies. Control bestond natuurlijk al voor last-gen consoles, maar de Ultimate Edition was de enige versie die naar de PS5 en Xbox Series-consoles zou komen. Neil Ralley van 505 Games zegt dat het om die reden lastig was om ook bezitters van het originele Control een gratis update aan te bieden.

“For Control, we made certain decisions restricted how we could perform Smart Delivery for the next-gen version of Control. They were the correct decisions at the time, but they created those blockers.

We were unable to backtrack and reorganise how we were developing the Ultimate Edition for there to be a sensible and fair way to do Smart Delivery.

We learnt a lot from that. Did we as a publisher handle it in the best way and communicate it in the best way to the audience? Maybe not. But we did our best to satisfy consumers.”