Remedy Entertainment maakt bekend dat er ondertussen zo’n 10 miljoen spelers aan de slag zijn gegaan met Control. Samen met die aankondiging heeft de studio nog een mededeling.

De studio tekende onlangs een contract met 505 Games om te werken aan een multiplayer spin-off game van Control, maar er zijn ook plannen om te werken aan een sequel waaraan men een groter budget zal spenderen. Dat is alvast goed nieuws voor fans van de franchise die maar al te graag een vervolg willen zien, al zit de sequel vermoedelijk in een zeer vroege fase van ontwikkeling. Dat de sequel een groter budget krijgt is zeker geen minpunt en geeft alvast aan dat de game groter wordt dan diens voorganger.

“Remedy signed a co-publishing and development agreement with 505 Games for a multiplayer spin-off game of the award-winning Control. Collaboration terms for a future, bigger-budget Control-game were also agreed.”

Control verscheen in augustus 2019 voor de PS4, Xbox One en pc. In februari 2021 kreeg de game een next-gen upgrade voor de PS5 en Xbox Series X|S met verbeterde graphics en een hoop andere verbeteringen. Onze review van de game kan je hier lezen.