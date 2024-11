Ontwikkelaar Remedy Entertainment bracht de voorbije jaren enkele geweldige games op de markt en vandaag willen we het even specifiek hebben over Control en Alan Wake II. Control is een unieke third-person shooter uit 2019 die een goede indruk wist na te laten op het publiek. Nu, zo’n 5 jaar later, laat Remedy weten dat de game een nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

Tijdens een recente presentatie liet men namelijk weten dat Control meer dan 4,5 miljoen keer is verkocht, met meer dan 19 miljoen unieke spelers. Control werd zelfs zo populair dat er nu ook gewerkt wordt aan een multiplayer spin-off, dit onder de naam FBC: Firebreak. Check beelden van die game via deze link.

In diezelfde presentatie deelde Remedy ook wat nieuws over Alan Wake II en wat blijkt? Ook die game doet het goed! De verkoopcijfers staan daar op 1,8 miljoen verkochte exemplaren en de game wordt omschreven als ‘één van de beste survival horror games ooit’. Mooie cijfers en mooie woorden als je het ons vraagt.