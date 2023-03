Het is heden ten dage behoorlijk lastig om een nieuwe IP met succes op de markt te brengen, maar daar is Remedy met hun game Control toch aardig in geslaagd. De game wist onder zowel critici als spelers prima te scoren en dat heeft zich vertaald in hele aardige verkoopcijfers. In een fiscaal rapport heeft Digital Bros – eigenaar van uitgever 505 Games – namelijk onthuld dat Control sinds de release meer dan 3 miljoen keer over de (digitale) toonbank is gegaan.

Zodoende is het avontuur van Jesse Faden goed geweest voor zo’n 92 miljoen dollar in omzet. Control kreeg na de oorspronkelijke release voor de PlayStation 4, Xbox One en pc nog een heruitgave – de Ultimate Edition – voor current-gen consoles, wat uiteraard bijgedragen heeft aan de verkoopcijfers. Remedy Entertainment is sindsdien druk bezig met allerhande projecten, waaronder Alan Wake 2, een vervolg op Control en Condor: een multiplayer coöp-titel.

Daarbij mogen we ergens in de toekomst nog remakes van Max Payne uit de Finse stallen verwachten, hoewel de ontwikkeling daarvan naar verluidt zich nog steeds in de conceptfase bevindt.