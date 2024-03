Ontwikkelaar Experiment 101 was lang bezig met de ontwikkeling van BioMutant, een titel die aanvankelijk hoge verwachtingen opriep. Na een moeizame ontwikkeling verscheen de open wereld RPG dan eindelijk in 2021, maar het uiteindelijke resultaat viel helaas behoorlijk tegen. In onze review scoorde de game namelijk een magere 5.0.

Na de release op verschillende platformen, zou de game vorig jaar ook naar de Nintendo Switch komen. Dat is duidelijk niet gelukt, maar nu is er een datum om naar uit te kijken: 14 mei, zo heeft uitgever THQ Nordic aangekondigd. Samen met deze aankondiging verscheen ook de onderstaande trailer, waarmee je een eerste indruk van de Switch-versie krijgt.