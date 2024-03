Dik een week terug kregen we een CG-trailer van Delta Force te zien en nu zijn er opnieuw beelden vrijgegeven. Ditmaal een trailer waarin we de map Zero Dam te zien krijgen en hoewel de beelden aangemerkt worden als niet-definitief (lees: veel kan veranderen), geeft het wel een goede indruk.

Met name omdat we de nodige gameplay te zien krijgen. Dit loopt uiteen van gevaren die je onderweg tegenkomt, zoals een krokodil, tot actie tegen vijanden en het inzetten van speciale mogelijkheden waarover de soldaten beschikken.

De game is in ontwikkeling voor consoles, pc en mobiel. Er is nog geen releasedatum bekend.