Helldivers 2 blijft best populair en er staan de komende tijd dan ook heel wat updates met nieuwe content op de planning, zodat we ons nog wat langer kunnen vermaken. Recente geruchten lijken al te weten wat er komen gaat: we zouden namelijk voertuigen en mechs in de game krijgen.

Verschillende beelden van mechs werden opgemerkt en gepost op YouTube, maar de ontwikkelaar zelf heeft deze inmiddels al verwijderd (interpreteer dit zelf maar hoe je wilt). Inmiddels zijn er op X ook nog enkele video’s gezet, ditmaal van andere voertuigen.

More unreleased stratagems have been appearing in Helldivers 2 matches, including this recon vehicle. #Helldivers2 pic.twitter.com/ZqfZYZbQbv — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) March 1, 2024

An unreleased armored personnel carrier stratagem is appearing in Helldivers 2 matches. There are now three unreleased player-controlled stratagems (Mech, Recon vehicle, APC). #Helldivers2 pic.twitter.com/MlwKhi7z4k — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) March 2, 2024

Helldivers 2 APC stratagem uses manual transmission. Players must manually shift gears to operate it. Video by @somnium_dusk #Helldivers2 https://t.co/tMap3G0vpv pic.twitter.com/10rPuhKfDo — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) March 3, 2024

Het is niet duidelijk hoe deze video’s precies gemaakt zijn: heeft de speler in kwestie op één of andere manier toegang kunnen vinden tot onuitgebrachte content, of heeft de ontwikkelaar zelf als ’teaser’ deze voertuigen al even in het spel gedropt? Voorlopig wachten we de officiële aankondiging af…