Met Outward heeft Nine Dots Studio hun meest ambitieuze titel tot op heden gemaakt. Hoewel de launch niet helemaal vlekkeloos wist te verlopen heeft Outward inmiddels een behoorlijke fanbase opgebouwd. Op dat succes moet natuurlijk verder worden geborduurd en dus heeft Nine Dots Studio aangekondigd dat Outward 2 er aan zit te komen.

Vooralsnog weten we niet veel over de game. Het is vanzelfsprekend weer een open-world RPG, die zal verschijnen voor consoles en pc. Welke consoles hiermee worden bedoeld is nog niet duidelijk. Voor nu moeten we het doen met de omschrijving die de ontwikkelaar ons geeft en de bijbehorende pre-alpha trailer die je hieronder kan bekijken.

Developed in the footsteps of the original successful game (more than 1.3 million units sold), the open-world RPG Outward 2 will improve the gaming experience in every aspect. Get ready to explore a breathing world with year long calendar of events, unrivaled unique encounters, and refined combat.

