Wordt in Helldivers 2 je kont geschopt door Hulks, Chargers en Titans? Dan ben je niet de enige. Veel gamers klagen dat de moeilijkste vijanden in de coöp shooter net even te moeilijk zijn en Arrowhead heeft aangegeven hier gehoor aan te geven,

De ontwikkelaar heeft via Discord laten weten dat de moeilijkheidsgraad van de moeilijkste vijanden in Helldivers 2 in een aankomende update zullen worden bijgeschaafd, zo meldt Insider Gaming. Dit moet gaan zorgen voor een leukere ervaring voor alle spelers.

De update zal er voor gaan zorgen dat de meest brute vijanden minder snel respawnen en zij zullen tevens minder levensenergie hebben, oftewel ze zullen gemakkelijker te doden zijn. Tevens zal een klein aantal wapens worden aangepast, zodat deze meer schade toebrengen aan de meest moeilijke vijanden. Wanneer deze update wordt uitgerold is nog niet bekend.