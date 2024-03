Inmiddels nadert Diablo IV zijn eenjarig bestaan en wordt de game nog aardig wat gespeeld. Hoewel Diablo IV de snelst verkopende Blizzard titel ooit is, lijkt de playerbase hier en daar wat afgezwakt in tegenstelling tot veel van Blizzard’s voorgaande releases. Desalniettemin wordt er nog steeds netjes doorgewerkt aan de game en zijn we inmiddels bij patch 1.37 aangekomen.

Zoals in de titel valt te lezen zijn er weer de nodige bugs opgelost. Zo zijn er wat specifieke problemen met de PlayStation-versie aangepakt en zijn er daarbij ook diverse problemen met de Gauntlet aangepakt. Je kan de patch notes natuurlijk lezen op de website van Blizzard, maar voor het gemak hebben we ze ook even hieronder geplaatst.