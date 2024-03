Afgelopen week vond de jaarlijkse Digimon Con plaats, de plek waar Bandai de allerlaatste updates geeft rondom de franchise. Om deze reden hoopten veel fans ook dat er eindelijk meer informatie gedeeld zou worden over de langverwachte nieuwe Digimon Story-game, maar dat was echter tevergeefs.

Net zoals in voorgaande jaren is het enige dat fans mochten ontvangen een verontschuldiging voor de lange duur van het proces en een verzoek om geduld. Op zijn minst weten we dat het project nog niet geannuleerd is, maar het straalt ook niets positiefs uit.

Denk jij dat we dit jaar nog iets te horen gaan krijgen over Digimon Story?