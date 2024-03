Fans van de Grandia-serie kunnen al een aantal jaar genieten van de HD-versie van de eerste twee delen uit de reeks. Dit via de Grandia HD Collection. De voorwaarde is wel dat je een pc of Nintendo Switch hebt. Heb je één van deze platformen niet, dan kan je deze maand toch alsnog ook met deze remasters aan de slag.

Grandia HD Collection zal op 26 maart namelijk voor de PlayStation 4 en Xbox One verschijnen. Dit betekent natuurlijk dat PlayStation 5- en Xbox Series X|S-bezitters ook van de remasters kunnen genieten. Dit door middel van backwards compatibility.

De remasters van het eerste en tweede deel zijn voorzien van een hogere resolutie, alsmede verbeterde sprites en user interface. Tevens zijn beide games in wide screen te spelen en zijn de cutscènes geüpgraded.

Hoe de game eruitziet op de PlayStation 4 en Xbox One, zie je in de onderstaande trailer.