De Metal Gear-franchise is de laatste tijd plots weer springlevend. Vorig jaar kregen we de Metal Gear Solid Master Collection (Vol. 1) en er wordt momenteel ook hard gewerkt aan een heuse remake van de derde game, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. De focus ligt nu vooral op die remake, maar wat er daarna zal volgen, is nog niet helemaal duidelijk… al ziet Konami nog meer Metal Gear wel zitten.

In een recente ‘Production Hotline’ uitzending had producer Noriaki Okamura het over de toekomst van de reeks. Hij sprak de volgende profetische woorden uit (met dank aan @HEITAIs en Google Translate):

In response to the question: Are you making a new Metal Gear Solid (not the remake Δ), or do you have any plans to make one? Okamura says, “First of all, we’ll make Delta properly, and then we’ll get feedback from users who say, “Maybe we should make the next remake,” or “Maybe (with this team) it might be ok to make a new game.”