Gezien superhelden-games een beetje een hit-or-miss gevalletje zijn als het aankomt op verkopen, heeft Skydance New Media besloten om met totaal iets anders te komen. Van alle Marvel-games die wij de afgelopen jaren de revue hebben zien passeren, is Marvel 1943: Rise of Hydra wel een van de meer bijzondere gevallen. We nemen een Tweede Wereldoorlog setting, iets wat voor Captain America natuurlijk bekend terrein is, maar we krijgen daar vervolgens ook Black Panther in het verhaal bij.

Dat het verhaal ons intrigeert mag duidelijk zijn, maar om een verhaal goed te vertolken heb je ook goede acteurs nodig. De rol van Azzuri, de Black Panther van dit verhaal, zal vertolkt worden door Khary Payton die je wellicht kent als Ezekiel in The Walking Dead. Steve Rogers, ofwel Captain America, wordt op zijn beurt gespeeld door Drew Moerlein. De rollen van Nanali en Gabriel Jones worden ingevuld door Megalyn Echikunwoke en Marque Richardson.

Marvel 1943: Rise of Hydra verschijnt in 2025 voor nader te benoemen platformen.