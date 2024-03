Ubisoft werkt momenteel nog hard aan Star Wars Outlaws, een openwereldgame in de enorm bekende en geliefde franchise. Een releasedatum hebben we momenteel nog niet… maar vermoedelijk is die niet zo heel veraf meer: de game heeft namelijk een officiële rating gekregen in Korea. Voor de geïnteresseerden: in Korea krijgt het spel een 19+ rating, dus bij ons wordt dat waarschijnlijk een PEGI 18-stempel.

Ratings worden algemeen pas uitgedeeld in de laatste fases van de ontwikkeling, dus dit impliceert dat Star Wars Outlaws waarschijnlijk bezig is aan de eindsprint richting release. Geruchten suggereren dat we Star Wars Outlaws in de eerste helft van dit jaar mogen verwachten en dat zou dus wel eens kunnen kloppen als we nu deze extra info erbij nemen.

Wacht nog even met vieren, want dit is uiteraard nog niet officieel bevestigd. Waarschijnlijk komt daar binnenkort wel verandering in en dan lees je het uiteraard hier op de site.