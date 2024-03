Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Star Wars Outlaws voorzien was van een officiële rating in Zuid-Korea. In navolging daarvan is het spel nu ook in Australië gecertificeerd. Het lijkt er dus op dat de release relatief dichtbij is.

Het spel ontving een ‘M’ voor Mature, wat voor Europese standaarden vergelijkbaar is met PEGI 12. De marketingmachine voor Star Wars Outlaws staat nog niet aan, maar historisch gezien kan dat niet lang meer duren aangezien een aankondiging van de releasedatum vaak vrij kort na het verkrijgen van een rating volgt.

Volgens een verslag van Insider Gaming eerder dit jaar was Ubisoft van plan om het spel in de eerste helft van het jaar uit te brengen. Of dat nog steeds zo is, valt nog te bezien, maar het lijkt er wel op.