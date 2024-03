In 2012 verscheen Guild Wars 2 voor de pc en hoewel de game nog altijd gespeeld wordt, is het zo langzamerhand wel tijd aan het worden voor een opvolger. Een officiële aankondiging heeft uitgever NCSoft nog niet gedaan, maar de CEO heeft wel al bevestigd dat de game in ontwikkeling is.

Tijdens een aandeelhoudersmeeting heeft Park Byung-moo aangegeven dat ontwikkelaar ArenaNet Guild Wars 3 in ontwikkeling heeft. Daar bleef het verder ook bij, want hij kon geen details delen. De vraag is dus in welke fase de ontwikkeling verkeert. Als ArenaNet pas net begonnen is, kan het nog wel even duren.

Het goede nieuws is echter dat Guild Wars 3 in ieder geval in de maak is.