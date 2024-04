Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, is met pensioen en dat wordt gevierd met een Officiële PlayStation Podcast, waarin de man terugblikt op zijn carrière. Het spreekt voor zich dat meerdere consoles van Sony de revue passeren en zo duikt er ook best interessante informatie op. Zoals het feit dat de PlayStation 2 maar liefst 160 miljoen keer verkocht werd.

Dat maakt de PS2 nog steeds de meest verkochte console aller tijden, al begint de Nintendo Switch dichterbij te kruipen. Toch beschouwt Ryan de PS2 niet als Sony’s grootste succes. Volgens hem is dat de PlayStation 5 – of zou die dat in de nabije toekomst zeker moeten worden. De man denkt dan logischerwijs aan het volledige plaatje; niet louter aan de verkoopcijfers.

“PlayStation 5 is well on track to be our most successful console ever across multiple vectors and I think the games and the gaming experiences you see on PlayStation 5, lead by PlayStation Studios, are the best that we’ve ever seen.”