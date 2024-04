Ontwikkelaar Mega Crit heeft Slay the Spire II aangekondigd met een even stijlvolle als sfeervolle trailer. Net als zijn voorganger wordt Slay the Spire II een mengeling tussen een roguelike game en een deckbuilder waarin je met kaarten ten strijde trekt. Dat het tweede deel vol nieuwe features zit, zal niemand verbazen.

Een precieze releasedatum voor de game kunnen we vooralsnog niet meedelen. Wel weten we dat Slay the Spire II in 2025 op pc in early access zal gaan. Zodra er meer te melden valt, lees je het hier.