Op 10 april vond voor het eerst The Triple-i Initiative plaats, een nieuwe gaming show opgezet door diverse indie-developers. Als er één indie-developer is die dit jaar hoge ogen heeft gegooid is dat wel Pocketpair en het overweldigende succes van Palworld, en alle controverse rondom die titel. Ook zij hadden kort wat te melden tijdens deze showcase… Héél kort.

Vijftien hele seconden had Pocketpair nodig om duidelijk te maken dat er een arena modus aan zit te komen voor Palworld. En meer dan dat weten/zien we eigenlijk niet. Zoals je kan zien in de onderstaande, zeer korte, video nemen jij en jouw Pals het op tegen andere spelers en hun Pals. Of er binnen de arena modus nog extra opties bestaan en of er eventuele beloningen vallen te behalen horen we hopelijk binnenkort.