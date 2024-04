Ontwikkelaar Warhorse Studios bracht ons jaren terug Kingdom Come: Deliverance. Een game die aanvankelijk technisch niet al te best was, maar door de jaren heen is uitgegroeid tot een uitstekende game met een vooral erg grote fanbase.

Dit jaar heeft de ontwikkelaar die game nog voor de Nintendo Switch uitgebracht, maar ook zijn ze al geruime tijd bezig met een nieuwe titel. Deze game zullen ze op 18 april officieel aankondigen, zo blijkt uit een teaser op social media.

Wat het gaat worden is afwachten tot de genoemde datum, al zeggen leakers Tom Henderson en billbil-kun beiden dat het hier om Kingdom Come: Deliverance 2 gaat.