Remnant: From the Ashes was een erg vermakelijke coöp Soulslike en Remnant 2 doet daar wat ons betreft niet voor onder. Gamers die direct de DLC Bundle bij Remnant 2 hebben aangeschaft, vroegen zich waarschijnlijk al wel af wanneer de tweede uitbreiding met de subtitel ‘The Forgotten Kingdom’ zou gaan verschijnen. Het antwoord is nu daar.

In The Forgotten Kingdom mogen spelers het op gaan nemen tegen Lydusa en haar schepsels van steen. Daarnaast mogen we natuurlijk ook nieuwe wapens, bazen en andere nieuwe vijanden verwachten. Als je in het bezit bent van de Remnant 2 DLC Bundle, kan je op 23 april direct aan de slag. The Forgotten Kingdom los aanschaffen kost een tientje.