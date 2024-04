De reacties op de demo van Stellar Blade waren veelal positief. Gezien de volledige release steeds dichterbij komt, blijft ontwikkelaar Shift Up ons beetje bij beetje nieuwe informatie voeren. In deze trailer worden de Naytiba van wat dichterbij bekeken. Twee daarvan zal je misschien kennen uit de demo, maar de derde is voor ons nieuw.

Ten opzichte van de twee bekenden is de derde Naytiba een stuk breder qua bouw en hij lijkt een soort autoband op zijn hoofd te hebben liggen. Tot wat deze Naytiba in staat is, zal moeten blijken wanneer de volledige versie van Stellar Blade beschikbaar komt op 26 april, exclusief voor de PlayStation 5.