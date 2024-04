De releasedatum van Homeworld 3 is al enkele malen opgeschoven, maar volgende maand is het dan (normaal gezien) eindelijk zover! Homeworld 3 is (zoals het getal ‘3’ in de titel al impliceert) natuurlijk niet de eerste game in de reeks en dan is het natuurlijk handig dat je even wat achtergrondinformatie hebt indien je deze game wilt spelen. Toevallig is daar nu een video voor!

Ontwikkelaar Blackbird Interactive verwent ons met een nieuwe trailer die ons een geschiedenislesje van de franchise geeft. De belangrijkste gebeurtenissen uit de vorige games worden overlopen, zodat je goed voorbereid in Homeworld 3 kan duiken wanneer die game uitkomt op 13 mei. Bekijk de trailer hieronder.