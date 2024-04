Wat gebeurt er als je als prins van Perzië de Hunnen uitdaagt? Juist, ze vallen je land binnen en plots mag je ten strijde trekken om een totale ondergang te vermijden. Dat zal alleszins gebeuren in The Rogue Prince of Persia, een roguelite titel waarin de prins door zijn vaardigheid om de tijd terug te draaien en zichzelf een herkansing te geven nogal roekeloos wordt.

In onze preview kon je alvast lezen dat de game meer dan de moeite waard lijkt te zijn. Ondertussen heeft ontwikkelaar Evil Empire laten optekenen dat The Rogue Prince of Persia volledig op zichzelf staat en dat je dus geen eerdere games uit de reeks – zelfs niet het uitstekende The Lost Crown – moet gespeeld hebben om te kunnen volgen. We zijn benieuwd.