Vandaag kunnen PlayStation 4- en PlayStation 5-gamers ook aan de slag met Grounded, een voormalig exclusieve Xbox-game die deel uitmaakt van de selectie games die Microsoft op andere platformen uitbrengt. Om deze game te kunnen installeren heb je niet al te veel ruimte nodig op je harde schijf of SSD.

PlayStation Game Size laat weten dat de PlayStation 4-versie van Grounded 4,915GB groot is. De bestandsgrootte van de PlayStation 5-versie komt uit op 9,831GB. Dit is vergelijkbaar met de Xbox One en Xbox Series X|S-versies. Kortom, het downloaden en installeren moet zo geregeld zijn.

Benieuwd naar Grounded? Check dan hier onze review.