Hoewel Grounded al een tijdje speelbaar is op Xbox en pc is het al deze tijd een early access titel geweest. Daar komt binnenkort verandering in, want Obsidian Entertainment heeft tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase duidelijk gemaakt dat Grounded aanstaande september eindelijk zijn full release zal gaan zien.

Grounded is een survivalgame waarin jij gekrompen bent en jezelf moet verweren tegen insecten, spinnen en ander gespuis. Natuurlijk wordt coöp ook ondersteund en daar lijkt deze titel zichzelf ook erg goed voor te lenen. In onderstaande trailer krijg je nog even te zien wat je allemaal van Grounded mag verwachten zodra de full release er is in september.