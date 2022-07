Grounded is sinds 2020 te spelen als early access-titel en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval. Obsidian Entertainment liet vorige maand al weten dat de volledige versie in september beschikbaar gesteld zou worden en nu is door de ontwikkelaar een exacte releasedatum gegeven.

Versie 1.0 van Grounded zal op 27 september verschijnen voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er is nu nog een laatste update beschikbaar voor de early access-versie. Deze brengt onder andere een compleet nieuwe manier om je armor en wapens op te waarderen.

Het bekendmaken van de releasedatum van versie 1.0 van Grounded ging samen met een nieuwe trailer en die check je hieronder.