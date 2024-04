Op 20 december zal de Sonic the Hedgehog 3-film in de bioscopen te zien zijn. Van de film komen af en toe nieuwe details over de cast naar buiten en het ziet er naar uit dat er nu weer een grote naam is gestrikt: Keanu Reeves.

Volgens The Hollywood Reporter zou de John Wick-acteur zich bij de cast hebben aangesloten. Naar verluidt zou hij de rol van Shadow the Hedgehog op zich nemen, maar we moeten een officiële bevestiging nog even afwachten.

De derde film kent geen misselijke cast, zo speelt Jim Carrey Dr. Robotnik, Idris Elba Knuckles, Ben Schwartz Sonic en Colleen O’Shaughnessey Tails.