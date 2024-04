De eerste Darkest Dungeon was een groot succes en ook de tweede game doet het goed op pc. Omdat de game succesvol is op dat platform, brengt Red Hook Studios dit turn-based avontuur nu ook naar de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Het spel zal gebruikmaken van de features van de DualSense controller, wat de ervaring nog beter maakt. Zo zal je door middel van de haptische feedback de hartslag van je personages kunnen voelen, terwijl de adaptieve triggers de wielen van je koets nabootsen die over kleine obstakels denderen.

The Binding Blade DLC zal je jammer genoeg apart moeten aankopen, tenzij je de Oblivion Bundle aanschaft die nu te pre-orderen is. Bekijk zeker even de onderstaande trailer om een beeld te krijgen van deze grimmige, strategische game.