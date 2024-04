Rond de release van Sonic Frontiers was ontwikkelaar en uitgever SEGA resoluut: dit is de nieuwe basis voor toekomstige Sonic-games. Gezien het feit dat het spel goed heeft verkocht, kunnen we ervan uitgaan dat SEGA niet zal afwijken van dit plan. Sterker nog, volgens de laatste geruchten is er al een vervolg in ontwikkeling.

Informatielekker Daniel Richtman is degene die dit gerucht naar buiten heeft gebracht. Richtmans trackrecord is niet fenomenaal als het gaat om lekken, maar ook SEGA-insider Midori geeft aan dat de informatie correct is. Midori weet zelfs meer informatie te delen: het vervolg op Sonic Frontiers zal naar verluidt qua gameplaystijl en structuur vergelijkbaar zijn met het eerste spel, maar het zal niet noodzakelijk Sonic Frontiers 2 heten.

Het is nog geen twee jaar geleden sinds de release van Sonic Frontiers, dus waarschijnlijk bevindt de ontwikkeling van het spel zich nog in een vroeg stadium. We staan in ieder geval niet afwijzend tegenover een vervolg op Sonic Frontiers, zoals je ook kunt lezen in onze review.