Met Watch Dogs: Legion hebben we tot op heden de laatste game in de franchise gekregen en Ubisoft heeft er sinds de release van die game ook niet echt meer over gesproken. De vraag is dus of Ubisoft ooit nog wat gaat doen met de reeks, want het is wel erg stil.

Volgens de YouTuber en Ubisoft insider xj0nathan is het over en klaar met de franchise. In een bericht op x stelt hij dat de franchise min of meer dood en begraven is. Dit zou komen doordat Watch Dogs: Legion geflopt is, wat ook de kansen op een Battle Royale-game heeft doen ‘vernietigen’

Er zou volgens de leaker op een bepaald moment een relatief originele Battle Royale-game in het Watch Dogs universum in ontwikkeling zijn geweest, maar doordat Legion niet het succes was waar Ubisoft op hoopte markeerde die release het einde van de franchise.

De Franse uitgever gaf niet lang na de release van die game aan zich meer te gaan richten op succesvolle en winstgevende franchises, zoals Assassin’s Creed. Liefhebbers van Watch Dogs zullen het dus vooralsnog met de huidige games moeten doen.