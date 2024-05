Wil je maar wat graag bij worden gestaan door de stem van Arnold Schwarzenegger, terwijl je met hoge snelheden een parcours probeert af te leggen? Dan hoef je niet verder te zoeken dan #Drive Rally, dat afgelopen jaar in november werd aangekondigd. Sinds de aankondiging hebben we eigenlijk niets meer gehoord over deze game, al zou de game wel dit jaar moeten verschijnen.

Dat blijkt nog steeds te kloppen, alleen is dat enkel het geval voor de pc-versie. Deze versie zal namelijk ergens deze herfst in early access gaan. Een exacte datum ontbreekt vooralsnog. De console versies zullen vervolgens ergens in 2025 moeten verschijnen. Benieuwd naar deze racegame met unieke art stijl en een bijzonder co-piloot? Kijk dan zeker even de kort maar krachtige trailer hieronder.