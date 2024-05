Op 28 mei is MultiVersus terug van weggeweest. Ontwikkelaar Player First Games heeft behoorlijk de tijd genomen om de game te finetunen om hem nu in volle glorie terug te brengen. Naast diverse gameplay verbeteringen mogen we natuurlijk ook nieuwe content verwachten. Op 28 mei zal zich in ieder geval direct een nieuw personage bij het roster voegen: Joker.

Behalve de onderstaande teaser trailer weten we verder nog niet veel, al kunnen we Joker kennende natuurlijk wel een beetje inschatten over wat voor aanvallen hij zal beschikken. Zeker als we met een schuin oog naar bijvoorbeeld Injustice kijken. Ga jij als Batman die Joker eens een goed pak slaag geven of wordt het tijd dat de man in het vleermuispak op zijn plek wordt gezet door een clown?