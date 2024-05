Vorige maand heb je kunnen lezen dat een vrij groot aantal games de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium zal gaan verlaten op 21 mei. Daar blijft het niet bij, want de lijst van 25 games werd recent ‘aangevuld‘ met Horizon: Zero Dawn en nu zijn er nog eens 9 games bijgekomen.

Daarmee zijn er maar liefst 35 titels die na 21 mei niet langer gratis te spelen zijn voor iedereen die een PlayStation Plus Extra of Premium abonnement heeft. Hieronder de games die aan de lijst zijn toegevoegd en daaronder de reeds bevestigde titels:

Nieuw

Teardown (PS5)

MX vs ATV Legends (PS4/PS5)

ELEX 2 (PS4/PS5)

Wreckfest (PS4/PS5)

Darksiders: Warmastered Edition (PS4)

Darksiders 2: Deathinitive Edition (PS4)

Darksiders 3 (PS4)

Darksiders Genesis (PS4)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Reeds bekend

Abzu (PS4)

Adr1ft (PS4)

How to Survive 2 (PS4)

The Artful Escape (PS4/PS5)

Ashen (PS4)

Last Stop (PS4/PS5)

I Am Dead (PS4/PS5)

Absolver: Downfall (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

The Messenger (PS4)

Jotun (PS4)

Sundered (PS4)

World of Final Fantasy (PS4)

This Is the Police (PS4)

This Is the Police 2 (PS4)

ELEX (PS4)

Monster Jam Steel Titans 2 (PS4)

Minit (PS4)

Observation (PS4)

Final Fantasy IX (PS4)

Final Fantasy VII (PS4)

Final Fantasy VIII Remastered (PS4)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4)

Final Fantasy XV: Royal Edition (PS4)

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster (PS4)

Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4)

Naar verwachting zal Sony PlayStation morgenmiddag bekendmaken welke titels deze maand aan het aanbod toegevoegd zullen worden, die zullen dan op dinsdag 21 mei beschikbaar komen.