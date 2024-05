Ubisoft liet maandagavond weten dat ze vanavond om 18:00 uur de eerste trailer van Assassin’s Creed Shadows zullen gaan laten zien. Mocht je erg benieuwd zijn, dan kan je hieronder op play drukken zodra de countdown is afgelopen.

Met deze eerste trailer is het nu wachten op meer informatie en tijdens Ubisoft Forward op 10 juni zullen we meer van de game te zien krijgen, alsook informatie ontvangen. Al is er wel in de tussentijd al het een en ander gelekt over de post-launch plannen.

De game verschijnt op 15 november voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.