In een recent interview ging GamesBeat in gesprek met Embracer Freemode CEO Lee Guinchard. Daarin spreekt de CEO onder andere over de toekomst van het Midden-Aarde IP nu Embracer Group wordt gesplitst in drie verschillende bedrijven, waaronder Middle-Earth Enterprises & Friends.

Guinchard vergelijkt Tolkiens The Lord of the Rings-franchise met het Marvel Cinematic Universe omdat de uitgebreide lore van beide IP’s in verschillende media met elkaar verweven is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Call of Duty, waar misschien wel een doorlopend verhaal is, maar de verhalen niet heel erg aan elkaar gelinkt zijn.

“It’s less like Call of Duty, which has some continuous narrative but often isn’t tightly linked, and a bit more similar to the Marvel Cinematic Universe, where there were story linkages across many movies.”

Guinchard was in het verleden werkzaam bij Activision en neemt veel ervaring mee uit zijn tijd bij het Amerikaanse bedrijf. Hij geeft aan dat de werkwijze bij Activision was dat er verschillende dingen geprobeerd werden tot er een hit te pakken was, waarna het bedrijf zich begon te focussen op bewezen franchises zoals Call of Duty, World of Warcraft, Tony Hawk en meer.

Die werkwijze is een waardevolle les geweest en neemt hij mee naar het uitbreiden van het Midden-Aarde universum, daar waar ze ook goed moeten kijken hoe ze dat voor de toekomst opzetten zonder dat ze de licentie willekeurig uitdelen aan ontwikkelaars. Het is belangrijk dat alle originele werken rondom Midden-Aarde gerespecteerd worden.

“For this property and how we set it up for the future, we’ve got to acknowledge and support creators first. All I can say through all of this is you have to respect the works.”

Guinchard laat niet los wanneer we weer een nieuwe aankondiging rondom een game mogen verwachten die zich in Midden-Aarde afspeelt. Duidelijk is wel dat het IP springlevend is en dat we de komende jaren zowel nieuwe games als films mogen verwachten.