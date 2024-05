Eind januari dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat het filmen van Mortal Kombat 2 was afgerond. Dit wordt opgevolgd met natuurlijk het monteren en alle andere zaken die erbij komen om de film klaar te maken voor een release. Bij de laatste nieuwsupdate werd geen releasedatum bekendgemaakt, maar daar is nu verandering in gekomen.

Variety meldt namelijk dat Mortal Kombat 2 op 24 oktober 2025 in de bioscopen zal draaien. In de film zal onder andere Karl Urban te zien zijn, die ook speelde in Thor: Ragnarök en The Boys. Hij zal de rol van Johnny Cage vertolken. Bodybuilder Martyn Ford kruipt in de rol van Shao Kahn.

Het duurt dus nog een vrij lange tijd voordat de film daadwerkelijk te zien zal zijn, maar mogelijk dat we later dit jaar al een trailer krijgen.