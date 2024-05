Microsoft was behoorlijk vooruitstrevend toen ze een aantal jaar terug de Xbox Adaptive Controller uitbrachten, een alternatieve controller voor mensen die te maken hebben met lichamelijke beperkingen. Ook Sony heeft inmiddels een dergelijke controller uitgebracht, de zogeheten Access Controller. Daarnaast zien we in games steeds meer toegankelijkheidsopties, wat een goede ontwikkeling is.

Microsoft heeft op het vlak van hardware echter niet stilgezeten, want in het kader van de ‘Global Accessibility Awareness Day‘ heeft men de Proteus Controller aangekondigd. Deze controller is ontwikkeld in samenwerking met ByoWave en wordt omschreven als een modulaire adaptive kit, die gamers met een beperking toelaat om hun eigen manier van besturing te ontwikkelen.

Dit betekent dat alle onderdelen geheel naar eigen wens geplaatst kunnen worden, zodat elke gamer de controller op zijn of haar behoeftes af kan stemmen. De afbeeldingen geven een beter beeld van hoe je dit precies moet zien. De Proteus Controller zal dit najaar verschijnen en kent een fors prijskaartje, namelijk $ 299,-. In het kader van toegankelijkheid is de prijs dat ironisch genoeg totaal niet, maar dat terzijde.