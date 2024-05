Why change a winning team? Supermassive Games heeft met Until Dawn, The Quarry en vier The Dark Pictures Anthology-games het subgenre van de interactieve horrorfilm van een winnende formule voorzien en lijkt geenszins van plan om daar verandering in te brengen. Dat blijkt ook uit de eerste gameplay trailer van hun nieuwste project.

The Casting of Frank Stone mag dan wel plaatsvinden in het universum van Dead By Daylight, het spel dat zich in de trailer onder de schijnwerpers gooit, lijkt zo in het eerder genoemde rijtje van Supermassive titels te passen. Afgelegen plek? Check. Groepje jongeren? Check. Keuzes die jou of je vrienden onherroepelijk de dood in jagen? Dubbel check.

Het zegt veel over het spelplezier dat uit de formule te halen valt dat we van deze erg familiaire trailer toch enthousiast worden. We kijken er dan ook al naar uit om met The Casting of Frank Stone aan de slag te gaan.