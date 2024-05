Vanaf 29 juli is het niet langer mogelijk om digitaal Xbox 360 games te kopen via de Xbox Store op dat platform, waardoor je aangewezen bent op de nieuwere platformen. Mocht je die niet hebben, dan heb je nog maar beperkt de tijd om aankopen te doen.

Om dat wat aantrekkelijker te maken zijn er nu veel Xbox 360 games afgeprijsd. Microsoft doet dat in drie golven totdat de marketplace officieel gesloten wordt. Zo zijn er dik 60 games in de aanbieding en het loont om de Store in de gaten te houden voor meer sales.

Belangrijk om te weten is dat veel Xbox 360 games via backwards compatibility te spelen zijn op de Xbox One en Xbox Series X|S. Er zijn echter ook games waarbij dat niet mogelijk is, volgens VGC ligt dat aantal op zo’n 220 titels. Die games zijn dus na de sluiting nergens meer te koop.

Reeds gekochte content zal nog wel te downloaden zijn via de Xbox 360, gezien die functionaliteit na 29 juli intact blijft.