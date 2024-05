Bij de onthulling van Grand Theft Auto VI eind vorig jaar liet Rockstar Games weten dat de game gepland staat voor 2025, zonder een specifieke release window te geven. De geruchten wezen op het eerste kwartaal van begin volgend jaar, al werd later in 2025 ook vaak zat genoemd.

Take-Two Interactive, de uitgever van de game, heeft nu meer duidelijkheid gegeven. Bij de bekendmaking van hun financiële resultaten werd ook vooruitgeblikt op de nabije en verdere toekomst en zodoende kwam de nieuwe game van Rockstar Games ter sprake.

Waar de uitgever in eerste instantie dus 2025 noemde voor de release, hebben ze daar nu een meer specifieke window aan gegeven en dat is het najaar van volgend jaar. Of in de woorden van Take-Two:

“Our outlook reflects a narrowing of Rockstar Games‘ previously established window of Calendar 2025 to Fall of Calendar 2025 for Grand Theft Auto 6. Consumer anticipation for the title is unprecedented and our expectations for its commercial input continue to increase.”