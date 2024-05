Enige tijd terug dook het gerucht op dat Sony bezig was met een nieuwe handheld, wat best plausibel klinkt in een landschap waarin pc gaming handhelds behoorlijk populair zijn. Nadat het gerucht via een leaker verspreid werd, werd het echter stil. Tot nu. De Russische journalist Anton Logvinov komt nu namelijk met een soortgelijk bericht.

Volgens hem zou Sony een PlayStation handheld in ontwikkeling hebben die in staat is om PlayStation 4 games af te spelen. Sterker nog, de handheld zou expliciet een launch line-up kennen die bestaat uit PlayStation 4 games (die ook op Steam beschikbaar zijn), wat aangeeft dat het platform dergelijke games native kan draaien.

Logvinov stelt echt dat retailers momenteel sceptisch zouden zijn over hoe het platform ontvangen zal worden door de massa. Voor Sony is er echter een goede reden om een native handheld door te zetten, want de PlayStation Portal heeft bewezen dat er vraag naar dergelijke apparaten is.

Misschien dat we tijdens de naar verluidt aanstaande PlayStation Showcase meer horen.