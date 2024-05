Crime Boss: Rockay City is al dik een jaar verkrijgbaar op pc en consoles, maar nog niet via Steam. De titel was namelijk exclusief voor de Epic Games Store, maar daar komt nu een einde aan. Ontwikkelaar INGAME STUDIOS en uitgever 505 Games hebben aangekondigd dat de pc-versie van Crime Boss: Rockay City vanaf 18 juni ook via Steam te verkrijgen is.

Op dezelfde datum komt ook de ‘Cagnali’s Order’ uitbreiding uit, wat een futuristische twist aan de game geeft. Hieronder een trailer die een indruk van de nieuwe content geeft. Overigens is dat lang niet alles wat er in de pijplijn zit voor de game, zie daarvoor de roadmap hierboven.

Cagnali’s Order features four dystopian missions where the Rockay City Police Department have been joined by an evil mega-corporation’s robotic police squad. Bursting with new enemies, a new boss, playable characters (plus obligatory laser gun!), “Cagnali’s Order” forms the backbone of the expansion package (which already includes a re-worked gaming system, levels, weapons packs, heists and so much more.)