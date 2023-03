Ontwikkelaar Ingame Studios en uitgever 505 Games hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor Crime Boss: Rockay City om de release van het spel te vieren. De game is namelijk vanaf vandaag beschikbaar op de pc. Er komt in juni ook nog een versie voor de Xbox Series X|S en PlayStation 5 uit.

Crime Boss: Rockay City is een first person shooter waarin je in je eentje of samen met anderen in coöp misdaden kunt plegen. Het spel heeft een ware sterrencast, met de stemmen van grote namen als Danny Trejo, Michael Madsen, Danny Glover, Vanilla Ice en Chuck Norris.

Je kunt de launch trailer hieronder bekijken. Crime Boss: Rockay City krijgt volgens Ingame Studios ook ná de release nog genoeg nieuwe content.