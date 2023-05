In maart maakte uitgever 505 Games bekend dat Crime Boss: Rockay City, dat eerder al op pc uitkwam, zal worden uitgebracht in juni. Dankzij de leaker Billbil-kun weten we nu de exacte datum waarop we deze game mogen verwachten.

Volgens de leaker zal Crime Boss: Rockay City op 22 juni worden uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Billbill-kun is onder andere verantwoordelijk voor het correct lekken van de PS Plus games bijna iedere maand, wat hem een behoorlijk goede reputatie heeft opgeleverd.

We zullen waarschijnlijk niet lang meer hoeven te wachten op een officiële aankondiging, in enkele weken barst het Summer Game Fest namelijk los.

We already know that Crime Boss: Rockay City will be released for PS5 / Xbox Series X|S in June 2023 without knowing the exact datehttps://t.co/RWKrdQhkD7

” Crime Boss: Rockay City ” from INGAME STUDIOS / 505 Games will be released on:

June 22nd, 2023 pic.twitter.com/uMRyZrbgLc

— billbil-kun (@billbil_kun) May 16, 2023